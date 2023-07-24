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        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar basın mensuplarıyla bir araya geldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:05
        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar basın mensuplarıyla bir araya geldi

        TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Uzunlar, Atatürk Tuna Boyu Seyir Parkı'nda, Süleymanpaşa Basın Mensupları Derneğince 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

        Başkan Uzunlar, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

        Kentte görev yapan basın mensuplarının bayramını kutlayan Uzunlar, medya mensuplarının önemli bir görev yürüttüğünü ifade etti.

        Uzunlar, programa katılan dernek başkanlarına çiçek takdim ederek, basın mensuplarına çeşitli hediyeler verdi.

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