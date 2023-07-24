Tekirdağ'da direğe çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde direğe çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.
Kırkgöz Mahallesi'nde, Mustafa Aydın yönetimindeki 59 S 0314 plakalı işçi servisi, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ömer Hercan, Mustafa Kıvanç, Ferdi İldiz, Serdar Maza, Mustafa Eker ve Barış Taylı yaralandı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.