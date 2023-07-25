Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Süleymanpaşa'da spor tesisi ve çocuk parkı törenle açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 08:47
        Süleymanpaşa'da spor tesisi ve çocuk parkı törenle açıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince yaptırılan spor tesisi ve çocuk oyun parkı törenle açıldı.

        Altınova Mahallesi'nde inşa edilen tesis ve çocuk oyun parkının açılışı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar tarafından yapıldı.

        Törende konuşan Uzunlar, mahalleye güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Tesiste gençler ve çocuklar için birçok branşta kurslar açılacağını aktaran Uzunlar, "Yeni tesisimiz, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir çevrede vakit geçirmesini sağlayacak. Tesis, spor yapma imkanı sunarak, toplumumuzun daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunacak."ifadelerini kullandı.

        Törenin ardından tesisi dolaşan Uzunlar, çocuklarla futbol oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Kemer ve Saruhanlı yanıyor! Müdahale sürüyor
        Benzine zam geldi
        Benzine zam geldi
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        Ülke tarihinin en büyük siyasi krizi: Binlerce kişi sokaklarda!
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        İkinci eldeki fırsatçılığa 'yazılım' önlemi
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Batı ve güneyde sıcak, kuzey ve doğuda yağmur var
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Macron haftalarca süren protestolar hakkında konuştu: Ders aldım
        Sendikalar ne istedi?
        Sendikalar ne istedi?
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        Merkez, kredide 'seçici' sıkılaştırmayı başlattı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Rize'de 'kira artışı' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da direğe çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da direğe çarpan işçi servisindeki 7 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da, çekirge yayılımının ilaçlamayla önlenmesi çiftçileri sevindirdi
        Tekirdağ'da, çekirge yayılımının ilaçlamayla önlenmesi çiftçileri sevindirdi
        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Tekirdağ Valisi Yıldırım'dan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
        Tekirdağ'da sivil trafik denetimleri başladı
        Tekirdağ'da sivil trafik denetimleri başladı