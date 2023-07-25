Süleymanpaşa'da spor tesisi ve çocuk parkı törenle açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince yaptırılan spor tesisi ve çocuk oyun parkı törenle açıldı.

Altınova Mahallesi'nde inşa edilen tesis ve çocuk oyun parkının açılışı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar tarafından yapıldı.

Törende konuşan Uzunlar, mahalleye güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tesiste gençler ve çocuklar için birçok branşta kurslar açılacağını aktaran Uzunlar, "Yeni tesisimiz, çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir çevrede vakit geçirmesini sağlayacak. Tesis, spor yapma imkanı sunarak, toplumumuzun daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunacak."ifadelerini kullandı.

Törenin ardından tesisi dolaşan Uzunlar, çocuklarla futbol oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.