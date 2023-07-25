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        Tekirdağ'da drift yapan sürücüye 21 bin 729 lira ceza kesildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:45
        Tekirdağ'da drift yapan sürücüye 21 bin 729 lira ceza kesildi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde drift yapan ve buna ilişkin görüntülerle şikayet edilen sürücüye 21 bin 729 lira ceza uygulandı.

        İstiklal Mahallesi Arif Hikmet Caddesi'nde vatandaşlar tarafından bir aracın drift yaptığı görüntüler kayıt altına alındı.

        Otomobil sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri incelemelerinin ardından sürücü G.Y'yi gözaltına aldı.

        Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 21 bin 729 lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulan G.Y. hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçunu düzenleyen 179. maddesinden de adli işlem yapıldı.

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