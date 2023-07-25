Tekirdağ'da denizde kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde deniz yüzeyinde hareketsiz duran Sabri Karaoğlu'nu (73) gören çevredekiler, önce cankurtarana ardından da Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Karaya çıkarılarak sağlık ekiplerince sahilde ilk müdahalesi yapılan Karaoğlu, daha sonra Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Denizde kalp krizi geçirdiği belirlenen Karaoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.