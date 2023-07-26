Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 01:21
        Tekirdağ'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraladı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.E. idaresindeki 59 T 2745 plakalı taksi ile D.S'nin kullandığı 34 VV 3450 otomobil, İstasyon Mahallesi'nde çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri taksi sürücüsü M.E'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsü D.S. ve yanında yolcu olarak bulunan O.A'yı sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

        Araçtan çıkarılan D.S. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, O.A. ise Kapaklı Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü.

        Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        BM'den Kuran-ı Kerim saldırılarına yönelik karar
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Usta sanatçı Yılmaz Gruda hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Rize'de acil serviste 5 kişi silahla yaralandı
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        Galatasaray turu İstanbul'a bıraktı!
        "En kötü maçlarından biriydi"
        "En kötü maçlarından biriydi"
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        Bakımevindeki skandalla ilgili yeni iddia
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        İsmail Kartal'dan transfer müjdesi!
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Eğriboz'da yangın söndürme uçağı düştü
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Cengiz Ünder...
        Transferde sıcak saatler
        Transferde sıcak saatler
        Yeni anayasa mesajı
        Yeni anayasa mesajı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Fiyatlar yüksek kaldı, oteller dolmadı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Tüplü saldırganlar yakalandı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Adli tıp raporu mahkemeye ulaştı
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Kira ve barınma krizi yaratan dünya birinciliği
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Sanki hastalık değil de suç! Kimliklerini birbirlerinden bile gizliyorlar, oysa çözümü var
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Çin'in kayıp dışişleri bakanı görevden alındı
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Gündem olmuştu: Sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grup bu hafta yerleşebilir
        Mezarı yapılıyor
        Mezarı yapılıyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da denizde kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da denizde kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi
        Tekirdağ'da drift yapan sürücüye 21 bin 729 lira ceza kesildi
        Tekirdağ'da drift yapan sürücüye 21 bin 729 lira ceza kesildi
        Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı
        Tekirdağ'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 7 yaralı
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak basın mensuplarıyla bir araya geldi
        Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
        Süleymanpaşa'da spor tesisi ve çocuk parkı törenle açıldı
        Süleymanpaşa'da spor tesisi ve çocuk parkı törenle açıldı