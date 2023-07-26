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        Tekirdağ'da asayiş

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:51
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde bir otomobilde 73 gram bonzai ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler Fatih Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 73 gram bonzai ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.A.K. K.S. ve U.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Uyuşturucu ele geçirildi

        Saray ilçesinde bir kişinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pazarcık Mahallesi'ndeki kontrollerde S.A'nın üstünü aradı.

        Yapılan aramada üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Kapaklı'da tabanca ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde bir otomobilde tabanca ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları otomobilde arama yaptı.

        Aramada tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

        Araçta bulunan S.O. ve O.O. gözaltına alındı.

        - Araçta uyuşturucu ele geçirildi

        Süleymanpaşa ilçesinde otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muratlı ve Hayrabolu kavşağı arasında kontrol amacıyla bir aracı durdurdu.

        Araç içerisinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Araç sürücüsü Z.A. gözaltına alındı.

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