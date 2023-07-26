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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 10:51
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ilçe milli eğitim müdürleri kurulu toplantısı yapıldı.

        Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın başkanlığında müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, deprem güçlendirmeleri, yeni yatırımlar, enerji verimliliği, okulum temiz belgelendirme süreci, taşımalı eğitim ihaleleri, ücretsiz ders kitaplarının dağıtım süreci, okul servis araç şoförleri ile rehber personel eğitimleri gibi konular görüşüldü.

        Toplantıya, ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

        - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'a ziyaret

        Tekirdağ Erzurumlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şimşek Nişancı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar'ı ziyaret etti.

        Nişancı ve Uzunlar görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

        Belediyenin çalışmalarını anlatan Uzunlar, yürütülen projeler konusunda Nişancı'ya bilgi verdi.

        Nişancı'da Uzunlar'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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