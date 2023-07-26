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        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:13
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin Kapaklı, Ergene, Malkara ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda yaptığı aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, 106 gram kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda M.G, B.Y, T.D, O.C, Ü.G, S.P, A.A, ve E.T, gözaltına alındı.

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