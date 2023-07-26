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        Yüzmeyle başladı, serbest dalışta madalyaları topladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 12:30
        Yüzmeyle başladı, serbest dalışta madalyaları topladı

        TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Yüzmeden sıkıldığı için başladığı serbest dalışta ilk defa katıldığı Türkiye ve dünya şampiyonalarını 8 madalyayla tamamlayan 14 yaşındaki milli sporcu Nida Bulut, başarılarına yenilerini eklemek için çaba gösteriyor.

        Bulut, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşlarda başladığı yüzmeden sıkıldığı için 10 yaşında farklı bir branşa geçmek istedi. Daha sonra sualtı branşına geçmeye karar veren Bulut, antrenörü Sertan Aydın ile çalışmaya başladı.

        Zamanla kendini geliştiren Bulut, bu yıl 7-9 Nisan'da Ankara'da düzenlenen Serbest Dalış Havuz Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 3 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak milli takıma seçildi.

        Ay-yıldızlı sporcu, milli takımla ilk defa katıldığı ve 7-13 Mayıs'ta Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nda da 1 altın ile 3 gümüş madalya almayı başardı.

        Her zaman kürsüde olmak isteyen milli sporcu Bulut, madalyalarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bulut: "Farklı ve ilginç geldiği için başlamak istedim"

        Milli sporcu Nida Bulut, AA muhabirine, ilk defa katıldığı yarışta dünya şampiyonluğu kazanmanın gurur verici olduğunu söyledi.

        Küçük yaşlarda yüzmeye başladığını anlatan Bulut, "Serbest dalışa 10 yaşında yüzmeden sıkıldığım için başladım. Sertan Hoca'mın kulübünün pankartını görünce, serbest dalışa başlamak istedim. Bana farklı ve ilginç geldiği için başlamak istedim." dedi.

        Bulut, her zaman en iyisini yapmak için çalıştığını aktararak, bundan sonra da katılacağı yarışmalarda kürsüde yer almak için mücadele edeceğini dile getirdi.

        Kısa sürede önemli dereceler almanın gurur verici olduğunu belirten Bulut, "Kendimi geliştirdikten sonra ilk önce Türkiye Şampiyonası'na katıldım. Orada 3 altın ve 1 gümüş madalya kazandım. Türkiye Şampiyonası'nda elde ettiğim başarıdan sonra Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Dünya Şampiyonası'nda da 1 altın ile 3 gümüş madalya aldım." ifadelerini kullandı.

        -"Rekorlarımı kırmak istiyorum"

        Bulut, başarılarına yenilerini eklemek için elinden geleni yapacağını aktardı.

        İlk defa katıldığı şampiyonalarda başarı elde etmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

        "Bu her sporcunun istediği bir şey. Böyle başarılar elde ettiğim için çok mutluyum. Çok çalıştığım için bu başarıların gelmesini bekliyordum. Bir yandan da 'başaramam' diye korku yaşıyordum. Dünya Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'mızı okutmak gurur vericiydi. 2-3 sene daha 'junior' kategorisinde yarışmaya devam edeceğim. Bu kategoride kendi rekorlarımı kırmak istiyorum. Bu kategoriyi rekorlarla bitirmek istiyorum."

        Antrenör Sertan Aydın da sporcusunun Türkiye ve dünya şampiyonalarında 8 madalya kazanma başarısı göstermesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Bulut'un adından söz ettiren bir sporcu olacağını vurgulayan Aydın, "Nida'dan bu dereceleri bekliyorduk. Çünkü Nida 3 yıldır düzenli olarak antrenmanlarına geliyor. Okul hayatında da başarılı bir kişi. Azmi ve çalışkanlığı için onu tebrik ediyorum. Hayatını düzene koymuş kişilerin sporda başarıya ulaştığını Nida ile görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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