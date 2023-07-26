Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:22
        Tekirdağ'da balkondan düşen çocuk yaralandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde birinci kattaki evinin balkonundan düşen 5 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kemalettin Mahallesi Dere Sokakta meydana gelen olayda, 5 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğu, birinci kattaki evinin balkonundan yere düştü.

        Olayı gören etraftakiler, sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

        Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine götürdü.

        Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan toplantı sonrası açıklama
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        "Santrforun kadar konuşursun!"
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Polis memuru komşusunu öldürdü
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        NASA'da elektrik kesintisi: 7 astronotla iletişim kurulamadı!
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        İçişleri açıkladı! İstanbul'da sansasyonel eylem hazırlığında 2 terörist yakalandı
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        ABD'de Zuckerberg'e 'tahkir' suçlaması
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Prof. Naci Görür: Bardağı taşıran son damla olabilir
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        65 yaş üstü için uyarı: Susadıklarını hissetmeyebilirler
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Yapay zekâ zirve yapacak"
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"

        Benzer Haberler

        Yüzmeyle başladı, serbest dalışta madalyaları topladı
        Yüzmeyle başladı, serbest dalışta madalyaları topladı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
        Tekirdağlı sporcular atletizm yarışlarından madalyalarla döndü
        Tekirdağlı sporcular atletizm yarışlarından madalyalarla döndü
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Yıldırım atletizmde dereceye giren sporcuları kabul etti
        Tekirdağ Valisi Yıldırım atletizmde dereceye giren sporcuları kabul etti