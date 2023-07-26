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        Çorlu'da çıkan anız yangını söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 19:08
        Çorlu'da çıkan anız yangını söndürüldü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm tarla zarar gördü.

        Hıdırağa Mahallesi üniversite mevkisindeki tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Çorlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına iş makineleri ve TOMA da destek verdi.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

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