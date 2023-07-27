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        Tekirdağ'da Ukrayna Fahri Konsolosluğu açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 08:37
        Tekirdağ'da Ukrayna Fahri Konsolosluğu açıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa ilçesinde hizmet verecek olan Ukrayna Tekirdağ Fahri Konsolosluğunun açılışına katıldı.

        Yıldırım, Ukrayna'nın kentte bir temsilciliği olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

        Fahri konsolosluk açılmasının Ukrayna ile birlikteliği hızlandıracağını ifade eden Yıldırım, "Ticaretin de artacağını ümit ediyoruz. Kültürlerin ve insanların birbirini daha iyi tanıyacaklarını ümit ediyorum. Ukrayna ve Tekirdağ halkı birbirini çok daha iyi tanıyacaklardır. Turizmin artacağını, sanayi ürünlerinin ticaretinin artacağına inanıyorum. İnşallah gelecekte çok daha iyi olacaktır." dedi.

        Açılışa, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Tekirdağ Fahri Konsolosu Bilal Ahmedov ve fahri konsolosluk personeli katıldı.

        Konuşmaların ardından konsolosluğun açılışı gerçekleştirildi.

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