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        Tekirdağ'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:18
        Tekirdağ'da muharrem ayı iftar programı düzenlendi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliğince muharrem ayı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelde düzenlenen programda Vali Yıldırım katılımcıları karşıladı.

        Yıldırım, katılımcılarla bir süre sohbet ettikten sonra yaptığı konuşmada, muharrem ayının Müslümanlar için kutlu aylardan biri olduğunu belirtti.

        İslam tarihi açısından bir milat olan ve insanlık açısından büyük manalar taşıyan Hicret hadisesinin muharrem ayında gerçekleştiğini aktaran Yıldırım, "Muharrem ayı, bereket ile feyzin, rabbimizin ihsan ve kereminin arttığı ve bollaştığı bir aydır. Ramazan oruçlarından sonra tutulan oruçların en faziletlisi muharrem ayında tutulan oruçlardır. Ramazan ayında yaptığımız iftarlar ve muharrem orucu lokmaları kültürümüzün önemli parçasıdır. Bu gibi müstesna zamanlar birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışmamızın artmasına vesile olmakta. Birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve muhabbetimizi pekiştirmekte." ifadelerini kullandı.

        Yıldırım, Müslümanların sevinçte ve kederde ortak olan, birbirinin derdiyle dertlenen ve mutluluğuyla sevinen kişiler olduğunu belirtti.

        Programa, Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı Hamşioğlu, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, kurum müdürleri, Alevi - Bektaşi dernek üyeleri katıldı.

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