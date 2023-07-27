TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Toprak Mahsulleri Ofisi Malkara Ajans Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyaretinde tesisleri gezen Öcal, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öcal, ziyaretinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin yürüttüğü faaliyetlerin üreticiler için önemli olduğunu söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin çiftçinin yanında yer alan çalışmalar yaptığını aktaran Öcal, tüm TMO çalışanlarına da kolaylık diledi.

- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.

Uzunlar ve Albayrak, görüş alışverişinde bulunarak bir süre sohbet etti.

Uzunlar, yerel yönetimde yaşanılan sorunları, çözüm önerilerini ve yürütülen projeleri Albayrak'a anlattı.

Albayrak'ta Uzunlar'a teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.