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        Tekirdağ'da Deprem Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:05
        Tekirdağ'da Deprem Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu toplandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Trakya Belediyeler Birliği tarafından Deprem Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu toplantısı düzenlendi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi iş birliğinde oluşturulan Deprem Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu belediyede bir araya geldi.

        Toplantıda, Trakya Belediyeler Birliği, belediye, üniversite, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), AFAD, UMKE yetkilileri ve akademisyenler doğal afet risk yönetimi, kentleşme ve depremsellik açısından belediye politikalarını geliştirebilmek adına bilgi alışverişinde bulundu.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye ve Trakya Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın deprem bölgesinde olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadıklarını belirtti.

        Depreme hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Albayrak, "Bilindiği gibi birinci derece deprem kuşağında yer almaktayız. Kuruluşumuzdan bu yana afet risklerini azaltmaya yönelik pek çok önemli projeye imza attık. Zemin etüdünden kentsel dönüşüme, ölçüm istasyonlarından afet toplanma alanlarına, araç ve donanım yatırımından vatandaşlara yönelik deprem eğitimine kadar çok geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener de yaptıkları deprem çalışmalarında Trakya'daki tüm belediyeleri projelerinin içerisine dahil etmek istediklerini aktardı.

        Yener, afet, risk ve acil durum yönetimi, olası bir deprem kaynaklı afetin etkilerinin en aza indirilmesine yönelik eylemlerin tanımlanması, zararların azaltılması ve yeniden yapılanmaya yönelik adımların belirlenmesi, afet odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları, deprem çalışma grupları oluşturulması ve çalışma modelinin belirlenmesi konularında katılımcılara bilgi verdi.

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