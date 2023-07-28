Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:41
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Malkara Ziraat Odasını ziyaret etti.

        Öcal, Ziraat Odası Başkanı Talat Kaya ve Ziraat Odası Meclis Başkanı Saim Özden ile bir süre sohbet etti.

        Kaya ve Öcal ilçedeki tarımsal faaliyetler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Öcal'a ziyaretinde müdür yardımcısı Ahmet Tokgöz de eşlik etti.

        -Süleymanpaşa'da Zafer Parkı hizmete açıldı

        Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Zafer Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Ortacami Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, parkın her bir detayını titizlikle düşünerek, vatandaşların ihtiyaçlarına göre tasarladıklarını söyledi.

        Uzunlar, parkın mahalle sakinlerinin keyifli anlarına ev sahipliği yapacağını ifade ederek, "Parkımız, içerisinde çay bahçesi, dinlenme alanı, çocuk oyun parkı, arıtılmış içme suyu istasyonu ve taksi durağı kabinini barındırıyor. Göz nuru, emek dolu bu parkımız, her yaştan Süleymanpaşalı'nın keyifli vakit geçirebileceği, sosyal hayatın renkli ve huzurlu bir yansıması olacak." dedi.

        Açılışa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan parkı gezdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat, stokçuluk ve aldatıcı reklamlara 361 milyon TL ceza
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        "Talepte düşüş yok, erişebilirlikte sorun var"
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Biden oğlu için af yetkisini kullanmayacak
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Pandemiden bu yana ilk kez!
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        'En küçük koşucu' keşfedildi!
        'En küçük koşucu' keşfedildi!
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Yaklaşık 20 yıl sonra ilk: Singapur'da bir kadın idam edildi
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        2 bölgede yağmur, güneyde sıcak, batıda rüzgar var
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        BM Genel Sekreteri: Küresel ısınma çağı bitti, küresel kaynama çağına girdik
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da 15 bin 800 makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 15 bin 800 makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da Deprem Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu toplandı
        Tekirdağ'da Deprem Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu toplandı
        Deprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis müdürü hakim karşısına çıktı
        Deprem yardımlarını evine götürdüğü iddiasıyla tutuklanan polis müdürü hakim karşısına çıktı
        Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü
        Tekirdağ'ın su ihtiyacını karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 19'a düştü
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa