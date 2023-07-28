TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Malkara Ziraat Odasını ziyaret etti.

Öcal, Ziraat Odası Başkanı Talat Kaya ve Ziraat Odası Meclis Başkanı Saim Özden ile bir süre sohbet etti.

Kaya ve Öcal ilçedeki tarımsal faaliyetler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Öcal'a ziyaretinde müdür yardımcısı Ahmet Tokgöz de eşlik etti.

-Süleymanpaşa'da Zafer Parkı hizmete açıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan Zafer Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ortacami Mahallesi'ndeki parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, parkın her bir detayını titizlikle düşünerek, vatandaşların ihtiyaçlarına göre tasarladıklarını söyledi.

Uzunlar, parkın mahalle sakinlerinin keyifli anlarına ev sahipliği yapacağını ifade ederek, "Parkımız, içerisinde çay bahçesi, dinlenme alanı, çocuk oyun parkı, arıtılmış içme suyu istasyonu ve taksi durağı kabinini barındırıyor. Göz nuru, emek dolu bu parkımız, her yaştan Süleymanpaşalı'nın keyifli vakit geçirebileceği, sosyal hayatın renkli ve huzurlu bir yansıması olacak." dedi.

Açılışa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan parkı gezdi.