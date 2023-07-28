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        Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:02
        Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi, yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle büyük oranda azaldı.

        Sulama için kullanılan ve ilçedeki bazı mahallere içme suyu sağlayan Türkmenli Göleti'nde geçen yıl aynı dönemde yüzde 28 olan doluluk oranı yüzde 8'e düştü.

        Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Turhan Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki baraj ve göllerdeki su miktarlarında düşüş yaşandığını söyledi.

        İldeki yer altı ve yer üstü sularında kuraklık nedeniyle azalma olduğunu ifade eden Toprak, "İlimize su sağladığımız barajlarımızda su rezervlerinin azalması maalesef devam ediyor. Buralarda su kuyularına ağırlık vermek zorunda kaldık. Yeni kuyular açma çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

        Toprak, suyun bütün canlılar için gerekli olduğunu dile getirerek, vatandaşların bu konuda her zamankinden daha çok duyarlı olması gerektiğini aktardı.

        Gölette balık tutan Ruhi Yeşilkavak da suyun her gün neredeyse 1 metre çekildiğini aktardı.

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