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        Tekirdağ Süleymanpaşa Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:38
        Tekirdağ Süleymanpaşa Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

        TEKİRDAĞ (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Tekirdağ Süleymanpaşa, Gizem Yapıcı, Hatice Güler ve Fatma Ay Babur'u renklerine bağladı.

        Geçtiğimiz sezon Üsküdar Belediyespor'da forma giyen kaleci Babur, Kırşehir Belediyespor'da forma giyen Yapıcı ve Yalıkavakspor'da forma giyen Güler, yeni sezonda Tekirdağ Süleymanpaşa'da oynayacak.

        Takımın koordinatörü Fuat İrkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Yeni sezonda antrenör Mehmet Fatih Işık ile anlaştıklarını ifade eden İrkin, "Kendisi Erkekler Ligi'nde başarılı dönemler geçirdi. Bu sene bizi kırmadı başantrenörlük görevini üstlendi. Bu sene takımımızda başarılı olacak inşallah. Bir de Gizem Yapıcı, Hatice Güler ve Fatma Ay Babur ile sözleşme imzaladık." dedi.

        İrkin, güzel bir sezon geçirmek istediklerini belirtti.

        Kaleci Babur da Tekirdağ Süleymanpaşa'da oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Tekirdağ'ın başarısı için mücadele edeceğiz. İnşallah sakatlıkların yaşanmadığı güzel bir sezon geçirerek elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

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