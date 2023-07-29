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        Tekirdağ Valisi Yıldırım, dereceye giren öğrencileri kabul etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 09:10
        Tekirdağ Valisi Yıldırım, dereceye giren öğrencileri kabul etti

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, farklı spor branşlarında ulusal ve uluslararası müsabakalarda dereceye giren öğrencileri kabul etti.

        Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi öğrencilerini makamında kabul eden Yıldırım, sohbet ettiği öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti, aileleri ve hocalarına teşekkür etti.

        Daha sonra Yıldırım, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Öğrencilere ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Çorlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi Müdürü Rıfat Avcı ve müdür yardımcısı Gülçin Develi de eşlik etti.

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