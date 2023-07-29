Saray'da inşa edilecek düğün salonunun temeli atıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Saray ilçesinde yapılacak Safaalan Düğün Salonu'nun temeli atıldı.

Safaalan Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, düğün salonunun mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

690 metrekarelik tesiste 458 metrekarelik salon ile otoparkın yer alacağını belirten Albayrak, "Salon özel günlerde mutlulukların paylaşıldığı bir mekan olacak. Siz değerli hemşehrilerimizi layık olduğunuz hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Projemizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal da proje ile ilgili teknik bilgi verdi.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ise ilçeye yeni bir tesis kazandırdığı için Albayrak'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından salonun temeli atıldı.