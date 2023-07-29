Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Saray'da inşa edilecek düğün salonunun temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 09:17
        Saray'da inşa edilecek düğün salonunun temeli atıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Saray ilçesinde yapılacak Safaalan Düğün Salonu'nun temeli atıldı.

        Safaalan Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, düğün salonunun mahallenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

        690 metrekarelik tesiste 458 metrekarelik salon ile otoparkın yer alacağını belirten Albayrak, "Salon özel günlerde mutlulukların paylaşıldığı bir mekan olacak. Siz değerli hemşehrilerimizi layık olduğunuz hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Projemizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal da proje ile ilgili teknik bilgi verdi.

        Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ise ilçeye yeni bir tesis kazandırdığı için Albayrak'a teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından salonun temeli atıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı
        Deprem bölgesindeki kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        Finlandiya, Rus vatandaşlarına kapıyı kapattı
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        Kartal'a yeni Milanlı yıldız!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Valisi Yıldırım, dereceye giren öğrencileri kabul etti
        Tekirdağ Valisi Yıldırım, dereceye giren öğrencileri kabul etti
        Tekirdağ Süleymanpaşa Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Tekirdağ Süleymanpaşa Hentbol Takımı, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
        Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
        Tekirdağ'daki Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 15 bin 800 makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da 15 bin 800 makaron ele geçirildi
        Tekirdağ'da Deprem Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu toplandı
        Tekirdağ'da Deprem Risk Yönetimi Bilim Kurulu ve Çalışma Grubu toplandı