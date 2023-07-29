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        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:04
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 11 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Y'nin makaron ve tütün ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler şüphelinin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki iş yerinde yaptığı aramada, 11 bin 400 makaron, 140 kilogram tütün, 8 elektronik sigara, makaron doldurma makinası ve kompresör ele geçirdi.

        Şüpheli S.Y. gözaltına alındı.

        - Saray'da 455 litre kaçak içki ele geçirildi

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince 455 litre kaçak içki ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 3 evde kaçak içki yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin adreslerde yaptığı kontrollerde kaçak üretilen 455 litre içki, 9 damıtma kazanı ve 750 boş şişe ele geçirildi.

        3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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