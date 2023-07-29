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        Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nde 47 yılda 23 üzüm çeşidi geliştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:05
        Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nde 47 yılda 23 üzüm çeşidi geliştirildi

        TEKİRDAĞ (AA) - FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsü'nde, kurulduğu 1976 yılından bu yana yapılan çalışmalarda hastalıklara dayanıklı, aromalı, iri taneli ve çekirdeksiz özelliklere sahip 23 üzüm çeşidi geliştirildi.

        Enstitüde kurulduğu dönemde başlatılan ıslah çalışmaları, "Melezleme Islahı Yoluyla Erkenci ve Geçci Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi" isimli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü destekli projeyle devam ediyor.

        Enstitünün Islah ve Genetik Kaynaklar Bölüm Başkanı Dr. Aslı Polat, AA muhabirine, enstitüde kurulduğu günden bu yana yürütülen çalışmalarda 23 üzüm çeşidinin geliştirildiğini söyledi.

        Çalışmaları sayesinde hastalıklara dayanıklı ve daha iyi gelir getirici üzüm çeşitleri elde ettiklerini belirten Polat, ıslah çalışmalarına fazlasıyla önem verdiklerini kaydetti.

        Polat, 2023 yılında ıslah çalışmaları kapsamında elde edilen 4 yeni çeşidin de tescil edildiğini belirterek, "Bu üzüm çeşitlerimiz, 'Aksıdağan', 'Gümüş 59', 'Alço' ve 'Saklıkara'dır. 'Saklıkara' çeşidimiz sofralık, siyah renkli, çekirdeksiz, geç dönemde olgunlaşan ve aynı zamanda muhafazaya uygun son derece önemli üzüm çeşidimizdir." diye konuştu.

        - Çeşidin üretilmesi 10 yılı bulabiliyor

        Enstitünün Teknik Koordinatörü ve Proje Sorumlusu Dr. Onur Ergönül ise üzümün yoğun olarak olgunlaşma gösterdiği dönemlerin öncesinde erkenci veya geç olgunlaşan yeni üzüm çeşitleri elde etmek için çalıştıklarını anlattı.

        Islah çalışmalarıyla en iyi çeşidi elde etmek istediklerini belirten Ergönül, şunları dile getirdi:

        "Erken veya geç dönemde olgunlaşan, kalite parametreleri yüksek, iri taneli ve muhafazaya uygun, hastalıklara dayanıklı ve özellikle de çekirdeksiz üzüm çeşitleri için çalışıyoruz. Bu çeşitlere ulaşmaya yönelik ıslah projeleri yürütüyoruz. Proje kapsamında kurumumuzda 23 üzüm çeşidi geliştirildi. Sofralık üzüm çeşitlerinin birçoğu çekirdeksiz özellikte. Aralarında erken ve geç dönemde olgunlaşanlar mevcut. Aynı zamanda bunlar arasında misket aromasına sahip üzüm çeşitlerimiz de var."

        Islah sürecinde titiz bir çalışma yürüttüklerini anlatan Ergönül, yeni bir çeşidi elde etmenin 10 yıl sürebildiğine işaret etti.

        Ergönül, Asma Arazi Gen Bankası'nda bulunan tüm çeşitleri incelediklerini belirterek, "1457 çeşit arasında üstün özellikleri olanları tespit edip, yeni çeşit geliştirme çalışmalarımızda kullanmaktayız. Örneğin bu yıl Ege Bölgesi'ne ait olan 'Gelin Öldüren' ve 'Pembe Gemre' çeşitlerini ıslah çalışmalarımızda kullandık." diye konuştu.

        Üreticilere tanıttıkları yeni çeşitlerin birçoğunun fidan üretici kuruluşlarca da üretildiğini belirten Ergönül, yeni çeşitlerle üreticilerin daha fazla kar elde etmesini amaçladıklarını kaydetti.

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