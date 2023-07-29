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        Tekirdağ'da çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin satılacağı fırın açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:43
        Tekirdağ'da çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin satılacağı fırın açıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da çölyak hastaları için glütensiz ürünlerin üretileceği fırın ve atölye hizmete açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çölyak farkındalığını arttırmak, glütensiz beslenme ürünlerinin çeşitliliğini ve bulunabilirliğini sağlayarak çölyak hastalarının yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla çalışma yapıldı.

        Çalışma sonunda Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı arasında fırın ve üretim atölyesi kurulması amacıyla protokol imzalandı.

        Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım imzalanan protokol kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde kurulan Çölyak Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Atölyesi'nin açılışını yaptı.

        Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, glütene karşı negatif hassasiyeti olan çok insanın olduğunu belirtti.

        İnsanların kendileri veya yakınları çölyak hastası olunca durumu fark edebildiklerini dile getiren Yıldırım, "Tahıllı gıdalar tüketebiliyoruz çok rahatlıkla fakat bunlara karşı hassasiyeti olanların bunlardan uzak olduğunu, glütensiz gıdalar tüketmeleri gerektiğini hiç düşünmüyoruz. Bu farkındalıkla fırın açmak için çalışmalara başladık. Burada glütensiz unla, glütensiz hamur işleri yapılacak ekmek başta olmak üzere. Bu hep beraber bir şey üretmenin güzel bir örneği." ifadelerini kullandı.

        Güllühan Yıldırım da fırını hizmete açmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Açılışından ardından katılımcılar fırında yapılan glütensiz ürünlerin tadına baktı.

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