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        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:56
        Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 66 gram sentetik uyuşturucu ve 26 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçta bulunan C.A. ve K.Ü. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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