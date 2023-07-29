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        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:03
        Tekirdağ'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

        M.K. idaresindeki 34 DCZ 826 plakalı otomobil, Karamehmet Mahallesi'nde Arda Serttaş'ın (14) kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan sürücü, kaza sırasında düşen plakadan tespit edilerek jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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