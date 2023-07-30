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        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 09:56
        Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, V.B, E.U. ve İ.B'yi kaçak kazı yaparken yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

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