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        Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:29
        Tekirdağ'da "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek

        TEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 5 Ağustos'ta "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin yöresel lezzetlerini tanıtmak, verimli topraklarında yetişen ürünlere marka değeri kazandırmak ve üreticilere destek sağlamak amacıyla kırsal mahallelerde gerçekleştirilen etkinlikler devam ediyor.

        Bu kapsamda 5 Ağustos Cumartesi 18.00'de "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" düzenlenecek.

        Şenlikte karpuz ikramı yapılacak, çocuk atölyeleri ve oyun parkları açılacak, sürpriz yarışmalar düzenlenecek ve yöresel ürünler tanıtılacak.

        Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğunun gösteri sunacağı şenlikte sanatçı Zara da şarkılar seslendirecek.

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