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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:16
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri İsmet Paşa Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 715 lira, 10 avro ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden M.P ve G.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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