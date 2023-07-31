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        Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 13:18
        Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Y.İ. yönetimindeki motosiklet, Çerkezköy - Çorlu kara yolu Veliköy Mahallesi yakınlarında T.D'nin kullandığı 59 ZC 142 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Y.İ'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Kamyon sürücüsü T.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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