TEKİRDAĞ (AA) - Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de yer alan Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mülayim Kuru, bir kafede düzenlenen etkinlikte, sezona iyi bir şekilde başlamak istediklerini söyledi.

Takımdan 4 oyuncunun A Milli Takıma, 1 oyuncunun U17 Milli Takımına ve 1 oyuncunun da Gençler Plaj Milli Takımı'na davet edildiğini aktaran Kuru, ülke hentboluna katkı sağlamak için daha fazla çalışacaklarını dile getirdi.

Takımı yeni transferlerle daha da güçlendirdiklerini aktaran Kuru, "Geçen seneyi geride bıraktık. Bu sene yaptığımız yeni transferler ile ligi üst sıralarda tamamlamak istiyoruz. Tüm müsabakalarımızda omuz omuza sevinmek, heyecanlanmak ve tüm maçlardan sizlerin de varlığı ile galip ayrılmak adına sizleri maçlarımıza bekliyoruz."diye konuştu.

Bu sene iç saha maçlarını Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan spor salonunda oynayacaklarını aktaran Kuru, herkesten destek beklediklerini ifade etti.

Daha sonra konuşan Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün de Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş'nin son derece önemli bir kulüp olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından takımın oyuncuları basın mensuplarına tanıtıldı.