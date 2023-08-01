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        Tekirdağ'da "Trakya Uçurtma Festivali" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:37
        Tekirdağ'da "Trakya Uçurtma Festivali" düzenlendi

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen uçurtma festivalinde çocuklar kendi yaptıkları uçurtmaları uçurarak keyifli vakit geçirdi.

        Şarköy Belediyesi ile Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen festivalde çocuklar uçurtma sanatçısı Zahit Mungan eşliğinde atölyelerde uçurtma yaptı.

        Daha sonra çocuklar Hoşköy sahilinde yaptıkları rengarenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

        Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, burada yaptığı konuşmada, çocukların festivalde doyasıya eğlendiğini söyledi.

        Yüzlerce uçurtmanın gökyüzünü renklendirdiğini ifade eden Var, "Yaşama sevincimiz olan çocuklarımızın vakit geçirmekten keyif aldıkları etkinliklerde bir arada olmaya devam edecek, onların yüzlerinde tebessüm yaratmayı sürdüreceğiz. Bu tür etkinlikler ilçenin tanıtımına da katkı sağlıyor." dedi.

        Etkinlikte kadınlarda kurdukları stantlarda kendi yaptıkları yöresel ürünlerin satışını yaptı.

        Programa, belediye başkan yardımcısı Gülten Yanık, Trakya ve Trak Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Adnan Kutman ve vatandaşlar katıldı.

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