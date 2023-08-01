Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Cemevi'nin temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 10:22
        Tekirdağ'da Süleymanpaşa Cemevi'nin temeli atıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Süleymanpaşa Cemevi'nin temeli atıldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulacak olan cemevinin temel atma töreninde proje ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, ilçede güzel bir cemevinin temelini atmanın gururu ve mutluluğu yaşadıklarını belirtti.

        Cemevlerinin, korunması, yaşatılması ve çoğaltılması gereken çok önemli değerlerden olduğunu ifade eden Albayrak, "Toplam bin 640 metrekare inşaat alanına sahip sosyokültürel tesisimizde etkinlik alanı, derslikler, idari birimler, kesimhane, gasilhane, mescit, mutfak, soğuk hava deposu, yemekhane, revir ve otopark yer alacaktır. Sevgili canlarımızın yüksek manevi duygular içerisinde aşlarını ve sevgilerini paylaşacakları cemevimiz, sosyal dayanışmayı daha da güçlendirecektir." dedi.

        Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin de cemevinin yapımının başlamasına vesile olan ve yapımda katkısı olacak herkese teşekkür etti.

        Törene, Süleymanpaşa Cemevi Dernek Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, CHP Tekirdağ milletvekilleri Cem Avşar, Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun ve vatandaşlar katıldı.

        Dua edilmesinin ardından cemevinin temeli atıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        İşte Kartal'ın 11'i!
        İşte Kartal'ın 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Doksuri Tayfunu can aldı!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta tüm şüpheliler gözaltında
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri İstanbul'da!
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına mektup
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Trakya Uçurtma Festivali" düzenlendi
        Tekirdağ'da "Trakya Uçurtma Festivali" düzenlendi
        Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya...
        Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya...
        Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da "Metropolitan okul olgunluğu testi" uygulaması başladı
        Tekirdağ'da "Metropolitan okul olgunluğu testi" uygulaması başladı