TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Danışmanlığı veren okulları ziyaret etti.

Ulusan okulda yöneticiler, rehber öğretmenler, öğrenciler ve velilerle görüştü.

Tercihlerle ilgili tavsiyelerde bulunan Ulusan, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.

Ulusan'a ziyaretinde Şube Müdürü Dinçer Dönmez eşlik etti.

- NKÜ Rektörü Mümin Şahin'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Yontar ve Şahin görüş alışverişinde bulunup bir süre sohbet etti.

Şahin, üniversitede yürütülen projeler konusunda Yontar'a bilgi verdi.

Yontar da Şahin'e teşekkür ederek, güncel konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.