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        Yunanistan'da ILCA 4 Genç Dünya Şampiyonası'na katılan Yelken Milli Takımı, Türkiye'ye döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:06
        Yunanistan'da ILCA 4 Genç Dünya Şampiyonası'na katılan Yelken Milli Takımı, Türkiye'ye döndü

        TEKİRDAĞ (AA) - Yunanistan'da düzenlenen ILCA 4 Genç Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Yelken Milli Takımı, yurda döndü.

        Türkiye'yi 12 sporcunun temsil ettiği şampiyonada, 126 sporcunun yarıştığı ILCA 4 kategorisinde 16 yaş altında Kutsal Güneş Kurnaz dünya üçüncüsü olurken, genel kategoride 287 sporcu arasında beşinci sırada yer aldı.​​​​​​​

        Milli takım antrenörü Hasan Sal, şampiyona dönüşü mola verdikleri Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonadan dünya üçüncülüğü ile döndüklerini söyledi.

        Türkiye'ye güzel bir derece kazandırdıklarını için mutlu olduklarını ifade eden Sal, "Şampiyona hava şartlarından dolayı zorlu yarışlara sahne oldu. Sporcularımız güzel mücadele etti. Milli takım olarak güzel dereceler elde edip geri döndük. Daha önce yine bu tür derecelerimiz vardı. Bu şampiyona ile derecelerimizi yenilemiş olduk. İnşallah bundan sonra düzenlenecek yarışlarda daha başarılı yarışlar çıkartıp ülkemize güzel dereceler kazandıracağız." diye konuştu.

        Sal, şampiyonanın sporcular için çok büyük bir tecrübe olduğunu aktararak, yelkencilerin ileride katılacakları yarışlarda bu tecrübelerini kullanıp daha iyi dereceler yapacaklarına inandığını belirtti.

        Milli sporcu Aras Aktaş da şampiyonanın kendileri için çok büyük deneyim olduğunu dile getirerek, "Güzel yarış çıkarttık orada. Şampiyona bize önemli şeyler kattı. Orada hatalarımızı, eksiklerimizi gördük. Ülkemizi daha iyi temsil etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Milli sporcu Yiğit Caner ise Türkiye için en iyi şekilde mücadele ettiklerini aktararak, daha güzel dereceler kazanmak için çalışacaklarını söyledi.

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