16. Çorlu Tarım Fuarı açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Bu yıl 16.'sı düzenlenen "Çorlu Tarım Fuarı" törenle açıldı.

Zafer Mahallesi'ndeki fuar alanında yapılan açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, bölgede konut ve sanayi olması gerektiğini ancak tarım alanlarının mutlaka korunması gerektiğini söyledi.

Çocuklara miras bırakılacak en büyük varlığın tarım alanları olduğunu vurgulayan Eldivan, bölgede 13-14 organize sanayi bölgesinden bahsedilse de yüzde 4 civarında bir oranda sanayi arazisi olduğunu aktardı.

Eldivan, "Aslında yoğunluk var ama bizim Tekirdağ bölgesinde yüzde 4 sanayi arazimiz var. Bunun Avrupa'ya baktığımızda yüzde 6 civarında olduğunu görüyoruz. Buradaki sanayinin biraz daha ıslah edilmesi ve akarsulara olan müdahalesinin azaltılması durumunda, çiftçilerin tarım arazilerini küçülterek elden çıkartmalarına gerek kalmayacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise gelişmişliği, sanayisi, tarım ve hayvancılığı, sosyal yapısı ve artan nüfusuyla Çorlu'nun yıllardır hayal ettiği il olma durumunun gerçekleşmesini diledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarım aletlerinin sergilendiği fuarı gezdi.

Törene, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.