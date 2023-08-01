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        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 17:20
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Ulaş Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, M.E'yi gözaltına aldı.

        - Kapaklı ilçesinde kenevir ele geçirildi

        Kapaklı ilçesinde ormanlık alanda bir miktar kenevir ele geçirildi.

        Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınarça Mahallesi Kurtdere mevkiinde kenevir ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda ekipler, ormanlık alan içerisinde yaptığı aramada bir miktar kenevir, bıçak, kürek ile kenevir ekiminde kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirdi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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