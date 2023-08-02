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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:32
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Çerkezköy ilçesinde "Bağlık Viyadüğü" törenle hizmete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kazıklı temel sistemi ile yapılan 275 metre uzunluğa sahip viyadüğün yaşanan trafik sorununa çözüm olacağı bildirildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kentin gelişiminin en önemli göstergelerinden birinin yollar olduğunu belirtti.

        Viyadüğün maliyetinin 65 Milyon lira olduğunu aktaran Albayrak, "Trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaltılması ve hemşerilerimizin kolay ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi için çalışıyoruz. Hizmete açtığımız yatırım ile birlikte araçlar ve yayalar için güvenli seyahat imkanı sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımları hayata geçirmeye devam edeceğiz."ifadelerini kullandı.

        - Tekirdağ NKÜ'de üniversite tanıtım günleri düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) üniversite tanıtım günleri düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos tarihine kadar NKÜ Sosyal Yaşam Merkezi giriş katında tüm fakülte ve yüksekokulların tanıtım stantları öğrencilerin ziyaretine açıldı.

        Fakülte ve yüksekokul personellerinin bilgilendirmelerde bulunduğu tanıtım stantlarında, adaylara nasıl tercihte bulunabilecekleri anlatılıyor.

        Stantları ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan da görevlilerden bilgi aldı, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

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