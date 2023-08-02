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        Tekirdağ Valisi Yıldırım aşure etkinliğine katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 09:33
        Tekirdağ Valisi Yıldırım aşure etkinliğine katıldı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen Muharrem Ayı aşure ve kurban programına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cem Vakfı Marmaraereğlisi Şubesi tarafından düzenlenen programda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Yıldırım, vatandaşların Muharrem Ayı'nı tebrik ederek, programı düzenleyen Cem Vakfı Marmaraereğlisi Şube Başkanı Ali Karakuş ve emeği geçen diğer yetkililere teşekkür etti.

        Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata ve vatandaşlar katıldı.

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