Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Tekirdağlı milli yelkenciler U21 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 11:00
        Tekirdağlı milli yelkenciler U21 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağlı milli yelkenciler Meriç Erdağlı ve Zülal Alev Erkan, ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamladı.

        Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü sporcuları Meriç Erdağlı ve Zülal Alev Erkan, Norveç'te 6-14 Ağustosta düzenlenecek ILCA U21 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmayı hedefliyor.

        Zülal Alev Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye için şampiyona sonunda kürsüde yer almak istediğini söyledi.

        Şampiyona için her gün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Zülal, "Sürekli performansımı artırmaya çalıştım. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Ülkemize madalya getirmek istiyorum. Daha önce yelkende 2 kere Balkan şampiyonu oldum, 2 kere dünya beşincisi oldum. Her zaman daha iyisini yapmak istiyorum. Bu motivasyonla da daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum." dedi.

        - Meriç Erdağlı: "Şampiyonada elimden gelenin en iyisini yapacağım"

        ILCA 7 sınıfında yarışacak Meriç Erdağlı da madalya için yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

        Yarışacağı ILCA 7'nin erkeklerin olimpik sınıfı olduğuna dikkati çeken Meriç, "İlk defa bu sınıfta milli takıma girdim. Şampiyonada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Daha önce ILCA 7 sınıfında yarışmadığım için nerede olabileceğimi tam bilmiyorum. Rakiplerimin performansı hakkında bilgim yok ama onların da benim performansım hakkında bilgisi yok. Umarım güzel sonuçlar alırım." değerlendirmesinde bulundu.

        Antrenör Berk Uzel ise kulüp adına 2 sporcularının milli takımda yer aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sporcularımız şampiyona öncesi Norveç'te kampa katılacak. Hem denizi hem de rüzgarı tanımak için orada antrenman yapacaklar. Avrupa şampiyonasından umutluyuz. Meriç ve Alev de daha önce katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonalarında beşincilik kazanmıştı. Sporcularımız uygun hava şartlarını ve doğru motivasyonu yakalarsa ülkemize başarıyla döneceklerini temenni ediyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        140 yılın en şiddetli yağışı: Hayatını kaybedenler var!
        140 yılın en şiddetli yağışı: Hayatını kaybedenler var!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        Ambulansın önünü kestiler! 2'si bıçakla 4 yaralı!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Eyyam-ı bahur sıcakları geldi! Bunaltıcı sıcaklar başlıyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        İncil dağıtmak için para topladı: 33 milyon dolarla kayıplara karıştı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Valisi Yıldırım aşure etkinliğine katıldı
        Tekirdağ Valisi Yıldırım aşure etkinliğine katıldı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        16. Çorlu Tarım Fuarı açıldı
        16. Çorlu Tarım Fuarı açıldı
        Sıcak havalarda gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durulması tavsiyesi
        Sıcak havalarda gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durulması tavsiyesi
        Yunanistan'da ILCA 4 Genç Dünya Şampiyonası'na katılan Yelken Milli Takımı,...
        Yunanistan'da ILCA 4 Genç Dünya Şampiyonası'na katılan Yelken Milli Takımı,...