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        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:08
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Silahtarağa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 791 gram esrar ele geçirildi.

        Araçta bulunan A.Ç. ve İ.G. gözaltına alındı.

        - Otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı

        Kapaklı ilçesinde motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde C.Ş. kontrolündeki 59 UD 364 plakalı otomobil, seyir halindeki K.A. idaresindeki 59 AFE 268 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri K.A'yı Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Otomobil sürücü C.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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