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        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:50
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Ergene'de ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ü.Y. idaresindeki otomobili Koruluk Mahallesi'nde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        - Çorlu'daki kazada 3 kişi yaralandı

        Çorlu'da otomobil ve panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        E.Y idaresindeki panelvan ile ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü A.S. (17) yönetimindeki otomobil Ali Paşa Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada A.S. A.Ş. ve S.S. yaralandı.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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