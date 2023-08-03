Tekirdağ'da Kumbağ Parkı hizmete açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesince yaptırılan Kumbağ Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, Kumbağ Mahallesi'ndeki parkın açışında yaptığı konuşmada, vatandaşların güzel vakit geçireceği bir parkı hizmete açtıklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinin, çocukların ve gençlerin istifadesine sundukları parkın neşeli anılara ev sahipliği yapacağını belirten Uzunlar, "Göz nuru, emek dolu bu parkımız, her yaştan Süleymanpaşalı'nın keyifli vakit geçirebileceği, sosyal hayatın renkli ve huzurlu bir yansıması olacak. Bu güzel projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Üretürk ve vatandaşlar katıldı.

Açılışın yapılmasının ardından katılımcılar parkı gezdi.