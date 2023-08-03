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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 09:25
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerin Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda 97 gram metamfetamin, 50 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonlarda S.A. B.K. R.D. ve M.H. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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