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        Tekirdağ'daki Yazır Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 15'e düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:57
        Tekirdağ'daki Yazır Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 15'e düştü

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Yazır Barajı'nın su seviyesi, yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle büyük oranda azaldı.

        İlçedeki bazı mahallelere içme ve tarıma da sulama suyu sağlayan barajın doluluk oranı 2021 yılında yüzde 62 iken, bu yıl doluluk oranı yüzde 15'e kadar düştü.

        Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, gazetecilere, Tekirdağ'da son yılların en yüksek kuraklığının yaşandığını söyledi.

        Kışın kar yağışının ve yağmurların az olmasının üreticiler ile su kaynaklarını olumsuz etkilediğini ifade eden Saygı, "Geçen yılın yaz ayından itibaren kuraklık yaşanıyor. Kış olması gerektiği gibi olmadı. Maalesef barajlarımızdaki sular yarıdan aşağı düşmüş durumda. Çiftçi olarak suların tasarruflu kullanılmasını istiyoruz. Suları boşa açmamız lazım. Suyun her damlasını dikkatli kullanmamız lazım." dedi.

        Saygı, barajlarda çekilmelerin devam ettiğini dile getirerek, herkesin su konusuna gerektiğinden daha fazla dikkat etmesi gerektiğini aktardı.

        Barajda balık tutan Adil Varol da son yıllarda barajın su seviyesinin hızla düştüğünü ifade etti.

        Son yıllarda yağışların azalması ve aşırı sıcaklık su kaynaklarının azalmasına neden olduğunu belirten Varol, "Son 2 yıldırı suyun çekilmesi devam ediyor. Kuraklığın nereye gideceğini bilmiyoruz. Balıkta çok azaldı. İnsanlar suyu bol harcamasın su bütün canlılara lazım." diye konuştu.

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