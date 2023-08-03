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        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:30
        Tekirdağ'da asayiş

        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da gümrük kaçağı 25 elektronik sigara ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli D.T'nin kullandığı otomobili Süleymanpaşa'da durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 25 elektronik sigara ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        - Otomobilin çarptığı işçi yaralandı

        Çorlu'da otomobilin çarptığı belediye işçisi yaralandı.

        K.G. idaresindeki 59 FA 940 plakalı otomobil, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki yol yapımında çalışan H.A'ya çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı işçi ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü K.G. ise alkol muayenesinin ardından polis merkezine götürüldü.

        - Bir evde 23 sikke ele geçirildi

        Tekirdağ'da bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 23 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.T'nin evinde arama yaptı.

        Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 23 sikke ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli Ö.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        - Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Çorlu'da otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        E.Ü. idaresindeki 59 AHR 227 plakalı motosiklet, H.Ş. yönetimindeki 59 KS 810 otobüsle Zafer Mahallesi'nde çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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