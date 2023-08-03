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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:17
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, meslek edindirme çalışmaları kapsamında biçki-dikiş kursu başlatıldığını bildirdi.

        Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, kursiyerlerin belediyenin kültür merkezinde ders aldıklarını belirtti.

        Vatandaşların yeni meslekler edinmesini önemsediklerini aktaran Yüksel, "Belediyemizin düzenlemiş olduğu biçki-dikiş kursunda ev tekstili ve giyim üzerine eğitimler verilirken, kurs sonunda kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize sertifikaları teslim edilecek. Kursiyerlerimizin yapmış olduğu el emeği, göz nuru ürünlerin yılsonunda sergisini de yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Çorlu Belediye Meclisi toplandı

        Çorlu Belediye Meclisi ağustos ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

        Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt yönetimindeki toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıda, Ahmet Taner Kışlalı Spor Tesisi'nin 3 yıl süreyle Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmesi amacıyla oluşturulacak protokol için Sarıkurt'a yetki verildi.

        - Yangında zarar gören ev belediye ekiplerince onarıldı

        Ergene'de yangında evi zarar gören vatandaşa Ergene Belediyesince destek verildi.

        Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, yangında kullanılamaz hale gelen evin belediye ekiplerince yenilendiğini belirtti.

        Tadilat işlemlerinin kısa sürede bitirildiğini aktaran Yüksel, "Ekiplerimiz öncelikle evde hasar tespitinde bulundu. Daha sonra belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından tadilat ve onarım çalışmalarının ardından yanan evimizde boya badana çalışmaları yapılarak elektrik tesisatı yenilendi. Halkımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak bizlerin birinci görevidir." ifadelerini kullandı.

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