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        Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:03
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        Tekirdağ'da sıcaktan bunalanlar sahillerde vakit geçiriyor
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar ve turistler, sahillerde serinlemeye çalışıyor.

        Havanın 35, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyenler Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

        Sahillere gelenlerden bazıları plaj şemsiyelerinin altında oturdu, bazıları ise güneşlendi.

        Denize girerek Marmara'nın serin sularının tadını çıkaran ailelerden bazıları da sahilde çocuklarıyla oyun oynadı.

        Sıcaktan etkilenen bazı vatandaşlarda kent merkezinde ağaç gölgeleri, yeşil alanlar, çay bahçeleri ve kapalı alanları tercih etti.

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