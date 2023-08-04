TEKİRDAĞ (AA) - Ergene ilçesinde "temiz nefes" mobil uygulaması tanıtıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, belediyenin kültür merkezinde düzenlenen toplantıda, mobil uygulamanın Ergene Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi iş birliğinde hazırlandığını söyledi.

Ergene halkının ikamet ettiği adresten yada bulunduğu konumdan anlık koku memnuniyeti değerlendirmelerini yapabilecekleri bir mobil aplikasyon oluşturulduğunu belirten Yüksel, "Günlük yaşamımızda kokunun sebep olduğu kirlilik hissedilir derecede sağlığımızı etkilemektedir. İlçemizde sanayi kaynaklı emisyonlar kontrolsüz olarak salınmakta ve bölgemiz için ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Bu proje ile kokunun kaynağında tespit edilmesi ve bildiriminin yapılması amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya akademisyenler, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, dernek başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

- Ergene'de muhtarlık binaları yenileniyor

Ergene ilçesindeki muhtarlık binalarını yenileme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Eğitim, sağlık ve ibadethanelerin bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Bunun yanında Misinli mahalle muhtarlığından gelen talep üzerine mahalle muhtarlığı binasında tadilat çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Muhtarlıklar halka hizmet konusunda önemli bir misyon üsleniyor. Yerel yönetimlerin mahallelerimizde ki en temel taşı olan mahalle muhtarlıklarımızın halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- Ergene Velimeşespor'da sezon hazırlıkları

Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig'te mücadele edecek ekip antrenmanını Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunda Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde gerçekleştirdi.

Antrenmanı takımın yöneticileri de takip etti.

Mavi beyazlılar 10 Eylül Pazar günü Manisa deplasmanına çıkacak.