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        Tekirdağ'da asayiş

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 09:24
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        Tekirdağ'da asayiş
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        TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bir evde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eriklice Mahallesi'nde İ.D'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evde yaptıkları aramada 55 gram esrar, 800 gram kenevir tohumu ve bahçede 46 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Ev sahibi gözaltına alındı.

        - Otomobilde uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde bir otomobilde ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşadiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Sürücü B.F. gözaltına alındı.

        - Çorlu'da 16 litre kaçak içki ele geçirildi

        Çorlu ilçesinde bir evde 16 litre kaçak içki ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatipler Mahallesi'nde bir kişinin evinde kaçak içki ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Evde yapılan aramada 16 litre kaçak içki ele geçirildi, ev sahibi E.G. gözaltına alındı.

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